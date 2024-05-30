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Сегодня, 20:42

Ефремов — о тренере «Салавата» Козлове: «Спокойный, без паники, не орет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов поделился мнением о работе под руководством главного тренера Виктора Козлова.

«Виктор Николаевич больше дает свободы. Он требует, чтобы была правильная игра в обороне, чтобы строго играли, ответственно и надежно. Но в нападении он развязывает руки, разрешает что-то придумывать, обыгрывать, рисковать. Главное, чтобы понятный риск был, оправданный. Не тупой, а чтобы забить гол, дать острую передачу. Всегда это приветствует. Плюс он спокойный, без паники, не орет, старается спокойно донести игроку, что от него требуется, что нужно, показывает видео один на один», — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф уфимцы в первом раунде проиграли «Трактору» (2-4 в серии).

Источник: Metaratings.ru
Виктор Козлов
Владислав Ефремов
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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