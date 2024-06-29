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Сегодня, 04:48

Каменев: «Федоров — очень воспитанный человек, который никогда не повысит голос и не упрекнет в чем-то»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о работе с бывшим главным тренером команды Сергеем Федоровым.

«Запомнилось то, как тренер разговаривал: это очень воспитанный человек, который никогда не повысит голос и не упрекнет в чем-то. Также не было никакого мата. Я не знаю, как бы я себя вел в роли тренера, когда команда постоянно проигрывает и совершает одни и те же ошибки. Сергей Викторович все равно показывал железную выдержку. Многие из нас временами не понимали, чего он хочет, так что ему приходилось разжевывать все мелочи», — цитирует Metaratings.ru Каменева.

Федоров тренировал ЦСКА с 14 июля 2021 года. Под его руководством команда дважды завоевала Кубок Гагарина. В марте 2024 года он покинул пост главного тренера.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-cska-kamenev-fyodorov-ochen-vospitannyi-nikogda-ne-povysit-golos-377558/
Владислав Каменев
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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