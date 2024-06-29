Каменев: «Федоров — очень воспитанный человек, который никогда не повысит голос и не упрекнет в чем-то»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о работе с бывшим главным тренером команды Сергеем Федоровым.

«Запомнилось то, как тренер разговаривал: это очень воспитанный человек, который никогда не повысит голос и не упрекнет в чем-то. Также не было никакого мата. Я не знаю, как бы я себя вел в роли тренера, когда команда постоянно проигрывает и совершает одни и те же ошибки. Сергей Викторович все равно показывал железную выдержку. Многие из нас временами не понимали, чего он хочет, так что ему приходилось разжевывать все мелочи», — цитирует Metaratings.ru Каменева.

Федоров тренировал ЦСКА с 14 июля 2021 года. Под его руководством команда дважды завоевала Кубок Гагарина. В марте 2024 года он покинул пост главного тренера.