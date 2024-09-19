Владислав Кара пропустит ближайшие игры «Сибири» из-за смерти мамы

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев сообщил, что у нападающего команды Владислава Кары умерла мама.

26-летний хоккеист посвятил ей дубль в победном матче с «Нефтехимиком» (5:2), который прошел 17 сентября. В игре с «Куньлунем» (3:1) в четверг он не принял участия.

«Влад Кара не праздновал свои шайбы. Он знал уже, что у него ушла из жизни мама, и посвятил ей этот дубль», — заявил Епанчинцев.

В связи с трагедией в семье Кара пропустит и другие ближайшие матчи новосибирской команды.