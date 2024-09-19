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Сегодня, 19:14

Владислав Кара пропустит ближайшие игры «Сибири» из-за смерти мамы

Алина Савинова
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев сообщил, что у нападающего команды Владислава Кары умерла мама.

26-летний хоккеист посвятил ей дубль в победном матче с «Нефтехимиком» (5:2), который прошел 17 сентября. В игре с «Куньлунем» (3:1) в четверг он не принял участия.

«Влад Кара не праздновал свои шайбы. Он знал уже, что у него ушла из жизни мама, и посвятил ей этот дубль», — заявил Епанчинцев.

В связи с трагедией в семье Кара пропустит и другие ближайшие матчи новосибирской команды.

Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ФК Сибирь

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