Подъяпольский — о продлении контракта: «Хочу остаться в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта.

— У вас контракт заканчивается в конце сезона. Были ли разговоры о продлении договора? Хотели бы вы остаться в клубе?

— Да, я хотел бы остаться в «Динамо». Мне все нравится, но пока все разговоры на паузе. Думаю, с агентом решим этот вопрос. Я понимаю, что это за клуб, за что он борется. У нас похожие мысли, я хочу помогать команде.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Федор Носов