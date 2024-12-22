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Сегодня, 13:55

Подъяпольский — о продлении контракта: «Хочу остаться в «Динамо»

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Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта.

— У вас контракт заканчивается в конце сезона. Были ли разговоры о продлении договора? Хотели бы вы остаться в клубе?

— Да, я хотел бы остаться в «Динамо». Мне все нравится, но пока все разговоры на паузе. Думаю, с агентом решим этот вопрос. Я понимаю, что это за клуб, за что он борется. У нас похожие мысли, я хочу помогать команде.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Владислав Подъяпольский. «Динамо» заплатит «Ладе» за Подъяпольского около 100 миллионов рублей

Федор Носов

Владислав Подъяпольский
ХК Динамо (Москва)
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