Третьяк: «ЦСКА из ничего создает себе трудную жизнь»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Равная была игра. Недисциплинированность армейцев приводит к тому, что происходят какие-то глупые удаления, особенно в конце при ничейном счете, и ЦСКА из ничего создает себе трудную жизнь. Считаю, что игровая дисциплина в ЦСКА хромает», — цитирует Третьяка ТАСС.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке.