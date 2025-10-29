Третьяк: «ЦСКА из ничего создает себе трудную жизнь»

29 октября, 11:23
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Равная была игра. Недисциплинированность армейцев приводит к тому, что происходят какие-то глупые удаления, особенно в конце при ничейном счете, и ЦСКА из ничего создает себе трудную жизнь. Считаю, что игровая дисциплина в ЦСКА хромает», — цитирует Третьяка ТАСС.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке.
knight templar
Ха. Причем вопрос у кого она хромает? У молодых пацанов по 19-20 лет? Нет у нестерова и карнаухова которые вообще то капитаны команды вожаки.
29.10.2025
nikitaberezhnoyi
Никитин разберется, чего и где кому подкрутить, у него не заржавеет.
29.10.2025
Gordon
А ему и не надо ничего делать. Всё Ромке отдал.
29.10.2025
Gordon
А некоторые истерят, что судья виноват )
29.10.2025
андр
Что сделано Президентом ФХР в этом году?
29.10.2025