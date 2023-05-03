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Сегодня, 10:45

Третьяк: «Даже моя жена была в восторге от седьмой игры финала Кубка Гагарина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина-2023, в которой победу одержал ЦСКА.

— Прошедший финал Кубка Гагарина можно назвать лучшим в 15-летней истории КХЛ?

— Мне показалось, один из лучших — точно. От финального матча я, как профессионал, который многое видел, просто в восторге. Получил колоссальное удовольствие, порадовался и за «Ак Барс», и за ЦСКА, потому что был интересный эмоциональный хоккей. Откровенно говоря, не очень понравилась предыдущая игра, — сказал Третьяк в интервью «Известиям».

— Шестая?

— Да. Не было такого накала, как в седьмой. С настроем была проблема, успокоенность наблюдалась. Я не видел, чтобы глаза горели. А в седьмом матче видел это у обеих команд. И «Ак Барс», и ЦСКА играли так, будто это чемпионат мира. Пусть и другие команды играют, но это сравнение уместно. Атмосфера на арене в Казани, болельщики и, конечно, то, что происходило на льду, мне очень понравились. Мне даже жена позвонила и говорит, что просто в восторге — такого матча давно не видела.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.

Источник: Известия
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Владислав Третьяк
Кубок Гагарина
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