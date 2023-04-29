Третьяк — о легионерах в КХЛ: «Зато у нас освобождается 50 мест для российских хоккеистов»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о количестве легионеров в КХЛ.

— На две команды играл всего один легионер по сути...

— Это дело тренеров. Сегодня пять, потом будет три. Много команд, в которых вообще нет легионеров. Зато у нас освобождается 50 мест для российских хоккеистов. Это прилично. Многие говорят: «Зачем это надо? Лучше легионеров». Такая ситуация сегодня, что есть возможность в этом и следующем году, пока мы не играем на чемпионате мира, подтянуть молодых ребят, которые в будущем будут играть в сборной. Всегда так бывает. В такие трудные моменты обязательно что-то происходит. Сейчас такой момент, когда мы можем немного подождать. Не сегодня, так через год заиграют. В каждой команде есть молодые игроки, и мы даем им возможность. А когда пять легионеров...может мы к этому и придем в будущем. Но вариант на ближайший год-два другой. Сегодня пятьдесят человек, на следующий год, через год. Нет опасений, что будут занимать места не молодые игроки? Мы им даем играть. Часть будет молодых, часть немолодых. Самое главное раскрыть. А как раскрыть, если не дают играть, и ты выходишь на три-четыре минуты. Что ты можешь показать?

Легионеры играют в первых звеньях. Если взять статистику, то больше всего времени получают легионеры. Потому что у них зарплаты больше, считают их опытными. если тренер их берет, то больше доверяют. Естественно, они больше забивают, чем другие. Вот они показывают результат. Правильно, других поставите и они тоже его будут давать. Я не против легионеров, я за хороших, чемпионов мира. Но, когда приезжают второсортные легионеры, как в «Витязь», которые только дрались и больше ничего не делать. Лучше на своих использовать. Мы их воспитываем, тратим государственные деньги. Детей тренируем и строим стадионы, а играют легионеры. Думаю, что пока это неправильно. На сегодняшний этап — три легионера — это достаточно. У нас в десяти командах вообще нет легионеров.

— Как относитесь к возвращению «Лады» в КХЛ?

— Отлично. Федерация хоккея только за, чтобы в лиге было больше команд. Это развитие, больше охват кандидатов в сборную. Мы всегда заинтересованы.