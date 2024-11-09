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Сегодня, 11:19

Власти Самарской области заверили хоккеистов «Лады», что долги перед игроками по зарплате будут погашены

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Капитан «Лады» Михаил Фисенко рассказал о встрече с представителем губернатора Самарской области, который заверил игроков команды в том, что перед ними будут погашены долги по зарплате.

«Разговор прошел хорошо, мы познакомились. Представитель губернатора нас заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области. Но ничего страшного — мы с пониманием относимся к этой ситуации.
Нас хорошо кормят, мы живем в хорошем отеле, все в порядке. Особо не отвлекаемся на лишние разговоры. Нас заверили, что все будет в порядке, поэтому для нас, хоккеистов и тренерского штаба, все предельно ясно. Мы понимаем, что долги будут закрыты, и думаем только о своей работе», — приводит ТАСС слова Фисенко.

«Лада» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ с 23 очками в 22 матчах.

5 ноября генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что хоккеисты команды не получили зарплату за октябрь.

Источник: ТАСС

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