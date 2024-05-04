Во Франции объяснили, почему игрок КХЛ вернулся в сборную

В Министерстве спорта Франции рассказали, почему нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста получил вызов в сборную.

34-летний француз сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.

«Стефан Да Коста уже давно играет в России. Он пришёл в КХЛ до начала спецоперации. Его нейтралитет позволяет пригласить хоккеиста в национальную команду для участия в чемпионате мира», — говорится в заявлении минспорта Франции, которое приводит L'Equipe.

В минувшем сезоне КХЛ Да Коста набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 10 (6+4) очков в 12 играх.