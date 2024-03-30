Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 марта, 17:20

Во второй раз в истории КХЛ три команды с нижним посевом победили в сериях второго раунда Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Впервые с 2011 года и во второй раз в истории КХЛ три команды с нижним посевом добились побед в сериях второго раунда Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» (5-е место на «Востоке») обыграл СКА (2-е место на «Западе»), «Трактор» (6-е место на «Востоке») победил «Динамо» (1-е место на «Западе»), а «Локомотив» (3-е место на «Западе») одолел «Авангардом» (2-е место на «Востоке»).

Последний полуфиналист Кубка Гагарина-2023/24 опеределится в матче «Спартак» — «Металлург». Счет в серии 3-2 в пользу магнитогорского клуба.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Гагарина

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2017 года