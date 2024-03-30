Во второй раз в истории КХЛ три команды с нижним посевом победили в сериях второго раунда Кубка Гагарина

Впервые с 2011 года и во второй раз в истории КХЛ три команды с нижним посевом добились побед в сериях второго раунда Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» (5-е место на «Востоке») обыграл СКА (2-е место на «Западе»), «Трактор» (6-е место на «Востоке») победил «Динамо» (1-е место на «Западе»), а «Локомотив» (3-е место на «Западе») одолел «Авангардом» (2-е место на «Востоке»).

Последний полуфиналист Кубка Гагарина-2023/24 опеределится в матче «Спартак» — «Металлург». Счет в серии 3-2 в пользу магнитогорского клуба.