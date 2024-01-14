Волк — о поражении от «Лады»: «Мы медленно начали матч, пришлось возвращаться в игру»

Форвард «Автомобилиста» Кертис Волк подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:4 ОТ).

«Соперник отыгрывался за прошлую встречу, мы медленно начали матч, пришлось возвращаться в игру. Каждый раз, когда проигрываешь одному сопернику, ты пытаешься удивить его в следующем матче, сегодня им это удалось, это работящая команда. В концовке Стефан продемонстрировал отличную, очень умную игру. В эпизоде с голом все сложилось удачно, обычно я стараюсь убирать клюшку, когда Эберт бросает по воротам», — приводит слова Волка официальный сайт КХЛ.

«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.