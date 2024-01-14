Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:48

Волк — о поражении от «Лады»: «Мы медленно начали матч, пришлось возвращаться в игру»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Автомобилиста» Кертис Волк подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:4 ОТ).

«Соперник отыгрывался за прошлую встречу, мы медленно начали матч, пришлось возвращаться в игру. Каждый раз, когда проигрываешь одному сопернику, ты пытаешься удивить его в следующем матче, сегодня им это удалось, это работящая команда. В концовке Стефан продемонстрировал отличную, очень умную игру. В эпизоде с голом все сложилось удачно, обычно я стараюсь убирать клюшку, когда Эберт бросает по воротам», — приводит слова Волка официальный сайт КХЛ.

«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
0
Читайте также
Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Боец спецназа «Ахмат» рассказал о ликвидации украинских боевиков при ротации
Байден заявил об отказе США поддерживать независимость Тайваня
Подросток умер после катания на тюбинге в Красноярске
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Экс-арбитр Зайцев — о конфликте Наумова и Кравца: «Сказалась напряженная обстановка в судейском корпусе»

Браташ: «Был последний шанс добыть победу над «Автомобилистом», чему мы рады»