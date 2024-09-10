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Сегодня, 10:00

Волков рассказал, почему «Трактор» решил расстаться с Бурдасовым

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
Антон Бурдасов.
Фото ХК «Трактор»
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» объяснил решение расторгнуть контракт с нападающим Антоном Бурдасовым.

— По нему была неопределенность относительно того, как он будет играть в новом сезоне. Мы долго думали над тем, будет ли он полезен и не станет ли проблемным хоккеистом по соотношению «цена — качество».

Никаких претензий к Антону как к человеку у нас нет — все зависело исключительно от игровых причин. Если мы подстраиваемся под требования нового тренера, моя задача — дать ему качественные карты в руки, которые он сможет полноценно использовать для достижения результата.

— Его агент не согласился с вами. От него шли достаточно резкие комментарии.

— Я не могу позволить себе такие комментарии. Некоторые из них граничили с хамством. Нахожусь в уязвимом положении, так как работаю не в частной лавочке и не могу ответить. «Трактор» — это топ-клуб, где каждое слово может нести как отрицательный, так и положительный эффект.

На счету 33-летнего Бурдасова в сезоне-2023/24 56 матчей регулярного чемпионата (36 очков, 19+17). В 14 встречах плей-офф он набрал 8 (4+4) очков. Хоккеист продолжает карьеру в «Барысе». Он подписал с казахстанским клубом односторонний контракт на один сезон.

Евгений Кузнецов. Почему Кузнецов не перешел в «Трактор», зачем челябинцам канадский тренер? Отвечает генменеджер

Антон Бурдасов
КХЛ
ХК Трактор
Алексей Волков (хоккей)

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