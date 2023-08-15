Волков считает, что Фукале будет одним из самых сильных голкиперов в КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о подписании контракта с вратарем Заком Фукале.

«Мы договорились достаточно давно и ждали завершения сезона в Северной Америке. У нас была фундаментальная договоренность, Фукале — очень серьезный парень и мы много говорили насчет жизни и быта в России. У нас сформировался доверительный диалог. Фукале абстрагировался от всех внешних факторов, ему интересно было попробовать себя в такой сильной лиге и помочь «Трактору». Он уже рассказал в интервью, почему не играл в плей-офф. У голкиперов были равные стартовые позиции и, как это часто бывает, выбор падает на одного из них, который забирает ворота. Коллега Фукале выдал просто фантастически плей-офф и стал MVP, но это нисколько не умаляет заслуг Зака — он в расцвете сил, серьезно относится к своему питанию, здоровью и ментальному состоянию. Я уверен, что Фукале будет одним из самых сильных голкиперов во всей КХЛ. Не сомневаюсь в его успехе», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 канадец провел 4 матча за «Вашингтон» в НХЛ, и это были его единственные встречи в лиге. Три года подряд он выступал за фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши Бирз» в АХЛ.