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Сегодня, 16:55

Волков считает, что Фукале будет одним из самых сильных голкиперов в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о подписании контракта с вратарем Заком Фукале.

«Мы договорились достаточно давно и ждали завершения сезона в Северной Америке. У нас была фундаментальная договоренность, Фукале — очень серьезный парень и мы много говорили насчет жизни и быта в России. У нас сформировался доверительный диалог. Фукале абстрагировался от всех внешних факторов, ему интересно было попробовать себя в такой сильной лиге и помочь «Трактору». Он уже рассказал в интервью, почему не играл в плей-офф. У голкиперов были равные стартовые позиции и, как это часто бывает, выбор падает на одного из них, который забирает ворота. Коллега Фукале выдал просто фантастически плей-офф и стал MVP, но это нисколько не умаляет заслуг Зака — он в расцвете сил, серьезно относится к своему питанию, здоровью и ментальному состоянию. Я уверен, что Фукале будет одним из самых сильных голкиперов во всей КХЛ. Не сомневаюсь в его успехе», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 канадец провел 4 матча за «Вашингтон» в НХЛ, и это были его единственные встречи в лиге. Три года подряд он выступал за фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши Бирз» в АХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/genmenedzher-traktora-volkov-fukale-budet-sil-ny-m-golkiperom-vo-vsej-khl-ne-somnevayus-v-ego-uspehe/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Зак Фукале
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