Волков заявил, что абсолютно уверен в Гатиятулине и назвал его очень сильным тренером

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о доверии к главному тренеру команды Анвару Гатиятулину.

«Абсолютно уверен в Гатиятулине. Он очень сильный тренер. Мы налаживаем наши рабочие отношения, и у него очень сильные помощники. Гатиятулин доказывал свою состоятельность достижениями — выигрывал две бронзы. Прошлогодняя оплошность накладывает на него дополнительное давление, но мы ему поможем. Я уверен, что Гатиятулин перевернет мнение о себе в лучшую сторону», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

47-летний специалист является главным тренером «Трактора» с 2015 года.