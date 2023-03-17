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Сегодня, 21:41

Вопроса о продлении контракта с Кудашовым не будет в повестке совета директоров «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Кудашов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генменеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал для «СЭ» ситуацию с продлением контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым.

— Вопроса о продлении контракта с главным тренером не будет в повестке ближайшего совета директоров «Динамо», только заслушают отчеты о сезоне, — отметил Сопин.

12 марта московское «Динамо» проиграло «Торпедо» (1:2 ОТ, 2-4 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вылетело из плей-офф КХЛ.

51-летний Кудашов тренирует «Динамо» с апреля 2021 года.

Алексей Кудашов
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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