Вопроса о продлении контракта с Кудашовым не будет в повестке совета директоров «Динамо»

Генменеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал для «СЭ» ситуацию с продлением контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым.

— Вопроса о продлении контракта с главным тренером не будет в повестке ближайшего совета директоров «Динамо», только заслушают отчеты о сезоне, — отметил Сопин.

12 марта московское «Динамо» проиграло «Торпедо» (1:2 ОТ, 2-4 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вылетело из плей-офф КХЛ.

51-летний Кудашов тренирует «Динамо» с апреля 2021 года.