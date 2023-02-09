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КХЛ

Сегодня, 22:34

Воробьев назвал причину поражения «Металлурга» от «Витязя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев назвал причину поражения от «Витязя» (4:5 ОТ) в матче КХЛ.

«Во втором периоде пропустили необязательные голы. В третьем наиграли больше, чем на один гол. Было много нереализованных моментов, не забили. В овертайме не перехватили, пропустили решающий гол. Почему не получилось сыграть надежно в обороне? Индивидуальные ошибки. Мы это разбирали — соперник набрасывает на «пятак» — но свои ошибки... Каждая стоила нам гола. Было много брака в передачах? После первого периода я сказал ребятам, да, что много передач в коньки идет», — приводит слова Воробьева сайт клуба.

«Металлург» находится на третьей строчке «Востока» (75 очков). 12 февраля команда на выезде сыграет с «Сибирью».

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
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