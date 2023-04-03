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КХЛ

Сегодня, 12:19

Воробьев назвал прошлый сезон фантастическим для «Металлурга»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выступление команды в сезоне-2022/23 КХЛ. Специалист также подчеркнул, что прошлый розыгрыш команда провела фантастически.

«Магнитка» вылетела в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

— Команда соперника здорово блокировала броски. Мы недоработали.

— Сохранив боеспособный состав, не удалось сохранить тренерский штаб. Связываете с потерей помощников такой результат сезона?

— Вы сейчас мне предлагаете переложить все на помощников? У нас был фантастический позапрошлый сезон. Кто перед прошлым сезоном ждал, что мы сыграем в финале? Мы провели фантастический сезон. Этот сезон, к сожалению, не получился.

— Вы сказали, что у многих ребят не горели глаза. Как вы общались с иностранцами? Они тоже были недостаточно вдохновлены?

— По-разному. У Карри сезон вообще не получился. У него было четыре серьезные травмы. Лайпсик и Майе были лучше, но не дотянули до того уровня, который показывали в прошлом году. Мы общались — и по звеньям, и с командой. Каких только собраний не было.

— Ряд игроков сыграли ниже возможностей. Есть общая причина?

— Причину я назвал в самом начале. Не отдохнули, глаза не горели. По разным причинам ребята не вышли на свой уровень. В позапрошлом сезоне я видел кураж и легкость, которые были у того же «Торпедо». В этом сезоне их не было.

В прошлом сезоне «Металлург» дошел до финала плей-офф КХЛ, но проиграл в серии ЦСКА 3-4.

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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