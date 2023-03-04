0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:46

Воробьев не считает, что «Ак Барс» сильно удивляет в Кубке Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:4, 1-1 в серии).

«Получилось, что в первой игре мы забили два быстрых гола, а сегодня наоборот. Тренеры показали нам некоторые нюансы. Все решило, что мы пропустили два гола. Говорят, что везет сильнейшим. Наверное, «Ак Барс» больше заслужил. Хотя сегодня ребята проявили характер, самоотверженность, все выкладывались. Я думаю, что в следующем матче будет другая игра. Драка Чивилева и Радулова? Хоккей — это мужская игра, поэтому каждый готов подраться со всеми. Если драки не избежать, то никто не будет пасовать. Удивляет ли «Ак Барс»? Нет, команда абсолютно адекватная, мастеровитая. Мы готовились к ним и понимали их сильные стороны. Не скажу, что сильно удивляет. Просто она показывает свой хоккей», — приводит слова Воробьева Metaratings.ru.

Следующий матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится 5 марта в Нижнекамске в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-neftekhimika-vorobyov-ne-skazhu-chto-ak-bars-silno-udivlyaet-prosto-pokazyvaet-svoi-khokkei-232689/
Кирилл Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Кашников высказался о драке в матче с «Ак Барсом»
Граовац заявил, что «Локомотив» заслужил победу во втором матче серии
Шинкарук: «Мы выполнили план — взяли одну игру в Казани и с хорошим настроением едем домой»
Драка Радулова, грязь в Санкт-Петербурге, шесть голов «Локомотива». Плей-офф КХЛ продолжает удивлять
«Салават Юлаев» вызвал трех игроков из фарм-клуба и отправил туда Сучкова
Нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин подвел итоги второго матча против «Адмирала» в Кубке Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мерфи: «Спрос на Тревора большой. В том числе и из НХЛ»

Агент Пилко: «По Беку все решено, «Сибирь» его сохраняет»