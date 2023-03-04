Воробьев не считает, что «Ак Барс» сильно удивляет в Кубке Гагарина

Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:4, 1-1 в серии).

«Получилось, что в первой игре мы забили два быстрых гола, а сегодня наоборот. Тренеры показали нам некоторые нюансы. Все решило, что мы пропустили два гола. Говорят, что везет сильнейшим. Наверное, «Ак Барс» больше заслужил. Хотя сегодня ребята проявили характер, самоотверженность, все выкладывались. Я думаю, что в следующем матче будет другая игра. Драка Чивилева и Радулова? Хоккей — это мужская игра, поэтому каждый готов подраться со всеми. Если драки не избежать, то никто не будет пасовать. Удивляет ли «Ак Барс»? Нет, команда абсолютно адекватная, мастеровитая. Мы готовились к ним и понимали их сильные стороны. Не скажу, что сильно удивляет. Просто она показывает свой хоккей», — приводит слова Воробьева Metaratings.ru.

Следующий матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится 5 марта в Нижнекамске в 17:00 по московскому времени.