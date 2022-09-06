Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Первое, что я сказал, — нельзя удаляться. Мы нахватали удалений. Проиграли матч из-за своих глупых удалений.

— Почему не взяли тайм-аут, когда «Северсталь» начала отыгрываться?

— Пошли удаления. Тайм-аут не тайм-аут. Что делать, если удаляешься? По игре все было нормально. Все из-за удалений.

— Чем обусловлен выбор Эдварда Паскуале? После матча с «Торпедо» думалось, что с «Северсталью» сыграет Кошечкин.

— Василий сегодня не готов сегодня играть.

— Кто из травмированных игроков ближе остальных к возвращению в состав? Коростелев, Неколенко?

— Ближе всех Коростелев. По Неколенко: он долго еще будет.

— Никита Рожков отправлен в «Южный Урал». Какие мысли по нему?

— Он должен попадать в топ-6, но пока другие ребята сильнее. Поэтому он пока будет играть там.

«Металлург» вел со счетом 3:0 после двух периодов, однако позволил «Северстали» сравнять счет в третьем периоде и уступил в овертайме.