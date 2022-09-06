Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 сентября, 20:08

Воробьев — о поражении от «Северстали»: «Проиграли матч из-за своих глупых удалений»

Воробьев объяснил, почему «Металлург» проиграл «Северстали»
Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Первое, что я сказал, — нельзя удаляться. Мы нахватали удалений. Проиграли матч из-за своих глупых удалений.

— Почему не взяли тайм-аут, когда «Северсталь» начала отыгрываться?

— Пошли удаления. Тайм-аут не тайм-аут. Что делать, если удаляешься? По игре все было нормально. Все из-за удалений.

— Чем обусловлен выбор Эдварда Паскуале? После матча с «Торпедо» думалось, что с «Северсталью» сыграет Кошечкин.

— Василий сегодня не готов сегодня играть.

— Кто из травмированных игроков ближе остальных к возвращению в состав? Коростелев, Неколенко?

— Ближе всех Коростелев. По Неколенко: он долго еще будет.

— Никита Рожков отправлен в «Южный Урал». Какие мысли по нему?

— Он должен попадать в топ-6, но пока другие ребята сильнее. Поэтому он пока будет играть там.

«Металлург» вел со счетом 3:0 после двух периодов, однако позволил «Северстали» сравнять счет в третьем периоде и уступил в овертайме.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
4
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник «Амура» Батыршин ударил соперника клюшкой по колену, но избежал удаления

Божко: «Рябыкину пришло время включить режим жесткости и подзакрутить гайки в «Авангарде»