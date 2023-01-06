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КХЛ

Сегодня, 17:57

Воробьев объяснил замену Кошечкина по ходу матча с «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвели итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).

«Очень важная для нас победа. Во втором периоде много пришлось обороняться. Здорово сыграл Кошечкин, хорошая командная победа.

Мы много говорили о том, что много игры с пятака, много набрасывают на пятак, важно было сегодня там компактно сыграть. Забили в большинстве, убежали в контратаку, хороший гол со вбрасывания — тренировали с лета, вот, один раз получилось.

Почему выбрали Кошечкина на игру? Был план, что Вася сегодня играет. Было еще несколько вещей, которые должны были произойти. Его замена связана с травмой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Василий Кошечкин
Илья Воробьев
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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