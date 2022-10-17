Воробьев: «Авангард» — «Металлург» — это все время эмоции, еще с того времени, как я играл"

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:4).

«Довольно необычный матч получился. Очень много голов с первых минут, с самого начала. Такие матчи иногда бывают. Зрителям было очень интересно, хорошие скорости, комбинации. Рады, что победили. Приходилось сегодня сдерживать эмоции ребят? Останавливали, но не то чтобы сильно получилось. Раскрыл ли секреты Дмитрий Рябыкин? Естественно, мы говорили об обороне «Авангарда». Но эти две команды знают друг друга, как облупленные — сколько и в регулярке играли, и в плей-офф. Но с Дмитрием был разговор. «Авангард» — «Металлург» — это все время эмоции, еще с того времени, как я играл. Накал страстей — особенные игры», — приводит слова Воробьева пресс-служба официального сайта КХЛ.

На данный момент «Металлург» с 28 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» расположился на 9-й позиции (16 очков).