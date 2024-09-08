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Сегодня, 20:21

Воробьев — о новичках ЦСКА: «Надеемся, акклиматизация будет как можно короче. Здесь другой хоккей, другая лига»

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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:2).

— Третью пятерку, за исключением Исхакова, не было видно всю игру. И она практически полностью состоит из игроков, привезенных в этом году из-за океана. Есть ли опасение, что эти игроки будут проходить долгую акклиматизацию?

— Мы надеемся, что акклиматизация будет как можно короче. Здесь другой хоккей, другая лига. Может быть они думали, что если они оттуда приехали, то здесь все свалится и все будут падать перед ними, но это не так. Все ребята в команде играют, все бьются. Очень надеюсь, что это будет короткий путь и парни скоро сыграют в полную силу.

ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла. В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».

Анна Бирюкова

ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев

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