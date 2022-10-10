Воробьев — о поражении от «Динамо»: «Магнитке» надо находить пути к воротам и забивать грязные голы»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не забивая или забив один гол за полторы минуты до конца, очень сложно рассчитывать на успех, — считает Воробьев. — Нам надо находить пути к воротам. Забивать грязные голы, рабочие, с пятака. За две игры у нас один гол и один, который засчитали случайно. Этого мало. Над этим надо работать.

— Андрей Чибисов не попал в состав не по здоровью?

— Нет.

— Семен Кошелев попал в ротацию или у него травма?

— У него была одна проблема. Сейчас держим его. Ему надо несколько отойти от одной вещи.

— Не думали о том, чтобы добавить свежести сочетаниям возвращением молодых игроков из фарм-клуба: Рожкова, Платонова, Гребенкина?

— Мы подтянули Голдобина.