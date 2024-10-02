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Сегодня, 07:33

Воробьев — о победе над московским «Динамо»: «Рады, что берем первые очки за пределами 60 минут»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3Б).

«Я думаю, довольно хороший хоккей мы увидели с обеих сторон. Четыре гола в первом периоде. Третий нам пришлось спасать — мы вышли из положения, потом овертайм был. Мы рады, что берем первые очки за пределами 60 минут. В овертаймах нам не сильно везло, поэтому немножко подстраховались во второй части овертайма после того, как не забили «4 на 3», и довели дело до победы», — приводит слова Воробьева официальный сайт клуба.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.

В следующем матче команда Алексея Кудашова 3 октября дома сыграет против «Трактора». Красно-синие в этот же день на своем льду примут «Металлург».

Источник: Сайт ХК ЦСКА
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев

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