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Сегодня, 04:01

Воробьев — о поражении от «Локомотива»: «Пока новый год для ЦСКА так себе»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

«Локомотив» был солиднее во многих отношениях. Мы делали нетипичные для нас ошибки. Когда горели «минус два», соперники здорово сыграли по счету и наложили смены. Пока новый год для ЦСКА так себе. Ключевой — второй гол, который мы сами себе привезли. Касселс и Гурьянов — у одного травма, у другого... Другого не поставили. По Хомченко будем думать, будем смотреть, сколько времени ему давать. Особой вины голах не было. Для первого матча — нормально сыграл», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции с 68 очками после 43 матчей. ЦСКА (57 баллов в 41 игре) идет вторым.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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