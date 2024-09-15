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Сегодня, 05:27

Воробьев — о поражении ЦСКА от «Северстали»: «Они были свежее, поэтому проделали больший объем работы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

«Северсталь» с победой. Они были свежее, поэтому проделали больший объем работы. Мы тяжело выходили из-под их движения, из-под давления. Поэтому у нас не так много моментов было. Неактивное начало? По своим движениям соперник перекрывал нас, не давал ничего делать», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 6 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Запада». ЦСКА находится на пятой строчке с 5 баллами.

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев

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