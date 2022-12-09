Воробьев: «Очень плохой второй период стоил нам игры»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень плохой второй период стоил нам игры, стоил нам очков. Нас «переменяли», и 0:3 мы его проиграли, поэтому здесь кроется секрет поражения. Нельзя проигрывать период в три шайбы, соперник грамотно менялся в зоне атаки, и в этом была проблема. У всех команд бывают спады. Мы за 13 дней сыграли семь матчей — и выезды, и дома. Хорошо, что сейчас предстоит пауза, можно накопить силы и поработать. Кошечкина поменяли, чтобы встряхнуть команду», — цитирует пресс-служба лиги Воробьева.

«Металлург» проиграл третий матч подряд. Команда занимает второе место на «Востоке», набрав 52 очка в 39 матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке с 35 очками в 39 играх.