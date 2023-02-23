Воробьев: «Сломали игру необязательными удалениями»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли пять на три, не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но все было заблокировано. Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это все — нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», — цитирует пресс-служба лиги Воробьева.

«Нефтехимик» набрал 70 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Металлург» — 6-й с 80 очками.