0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:18

Воробьев: «Сломали игру необязательными удалениями»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли пять на три, не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но все было заблокировано. Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это все — нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», — цитирует пресс-служба лиги Воробьева.

«Нефтехимик» набрал 70 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Металлург» — 6-й с 80 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/22/510227.html#game881985
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разин: «Для «Северстали» этот матч с «Торпедо» был подготовкой к плей-офф»