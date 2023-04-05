Воробьев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим бывшим помощником Френчем

Российский специалист Илья Воробьев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим бывшим помощником Марком Френчем.

«Мы рассчитывали на тот штаб, который был в прошлом году. У Марка Френча был контракт на руках, но по семейным обстоятельствам приехать в Магнитогорск у него не получилось. Ему нужна была иностранная школа для детей», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.