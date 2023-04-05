Воробьев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим бывшим помощником Френчем

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Российский специалист Илья Воробьев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим бывшим помощником Марком Френчем.
«Мы рассчитывали на тот штаб, который был в прошлом году. У Марка Френча был контракт на руках, но по семейным обстоятельствам приехать в Магнитогорск у него не получилось. Ему нужна была иностранная школа для детей», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».
В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.