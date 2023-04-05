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Сегодня, 11:24

Воробьев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим бывшим помощником Френчем

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Илья Воробьев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим бывшим помощником Марком Френчем.

«Мы рассчитывали на тот штаб, который был в прошлом году. У Марка Френча был контракт на руках, но по семейным обстоятельствам приехать в Магнитогорск у него не получилось. Ему нужна была иностранная школа для детей», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5057189-vorobyov-obyasnil-prekraschenie-sotrudnichestva-so-svoim-byvshim-pomoschnikom-frenchem.html
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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