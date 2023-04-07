Воробьев рассказал, почему Юрову и Гребенкину не удалось закрепиться в основе «Магнитки»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение о причинах слабого выступления молодых игроков системы клуба: Данилы Юрова и Никиты Гребенкина.

— Знаете, что вы могли бы усилить конкуренцию в команде за счет молодых ребят? Оставляли бы ветеранов в запасе, чтобы они соскучились по игре. В плей-офф вы бы все равно попали, но ко второму этапу турнира не подошли бы такими измотанными.

— Старался подпускать молодежь, но они все равно не могли дать стабильность. Взять того же Данилу Юрову. Он мог провести один неплохой матч, но на второй его не хватало.

— Так вы сажали его после каждого неверного шага. А ветеранам прощали, хотя толку от некоторых не было.

— Дело ведь не в ошибках. Юрову не хватало сил. Я прекрасно отношусь к Даниле, вижу его потенциал. Но этим летом он должен серьезно заняться своим физическим состоянием, выполнять много аэробной работы, чтобы стать сильней.

— Вы с Сергеем Гомоляко так радуетесь за Никиту Гребенкина, который проявил себя в «Амуре». Но я вашу радость не разделяю. Он бы так мог сыграть и в «Металлурге».

— Летом мы смотрели за Никитой, привлекали его в первую команду. Но мы не были уверены, что он потянет, да и ставка как на молодого была сделана на Юрова, а сидеть двум молодым не было смысла. И тогда было решено отдать его в аренду в Хабаровск. Мы рады за Гребенкина, потому что в «Амуре» он сумел прыгнуть на две ступеньки выше, чем все прогнозировали. Все были удивлены его прогрессом, в следующем сезоне он будет выступать за «Металлург». Но летом не было оснований думать, что он так выстрелит. Его же привлекали к тренировкам в первую команду, следили.

— Но были ребята из «Стальных лисов», парни, которых отправили в ВХЛ. В каких-то матчах можно было поменять человек пять-шесть.

— Нельзя. Были некие моменты при работе в «Металлурге», о которых мне не хотелось бы говорить. Ваша картина слишком простая, но она не была такой.