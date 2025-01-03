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Сегодня, 20:15

Воробьев считает, что ЦСКА не заслуживал победы в матче со СКА

Алексей Михайлов
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

Московские армейцы прервали серию из 11 побед.

— Давно забыли мы это чувство — проигрывать... Не очень хорошее начало. Молодой талант [Иван Демидов] здорово разобрался два раза. Во втором периоде несколько контратак пропустили, что тоже не было в планах на игру. В третьем периоде мы пытались вернуться, сражались, но не заслужили победы сегодня, — передает слова Воробьева корреспондент «СЭ».

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 40 матчах.

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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