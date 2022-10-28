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Сегодня, 20:16

Воробьев: «Подводя итоги месяца, скажу, что ребята отыграли его хорошо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3).

«Видно, что «Трактор» перестроился. Начал играть намного активнее и агрессивнее, чем раньше. Они вышли чуть быстрее, чем мы, потом мы уравняли эту скорость. Отличный второй период у нас получился. Третий — наверное, хотели, чтобы зрители не расходились. Если серьезно, тут немного всего, а самое важное, что «Трактор» побежал двумя, активно, в стык. Побежали отыгрываться, вышли очень заряженные. Подводя итоги месяца, скажу, что ребята отыграли его хорошо», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Воробьева.

«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (37 очков). Команда из Челябинска занимает 9-е место (21 очко).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504534.html
Илья Воробьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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