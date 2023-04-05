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Сегодня, 11:43

Экс-тренер «Магнитки» Воробьев: «Лидеры «Авангарда» проявили себя лучше наших лидеров. Это факт»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Илья Воробьев высказался о поражении команды в серии второго раунда Кубка Гагарина от «Авангарда» (0:4).

«Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев. Жесткая критика Ласькова в адрес Голдобина? Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры «Авангарда» во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт. Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5057219-i-vorobyov-lidery-avangarda-proyavili-sebya-luchshe-nashih-liderov-eto-fakt.html
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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