Экс-тренер «Магнитки» Воробьев: «Лидеры «Авангарда» проявили себя лучше наших лидеров. Это факт»

Российский специалист Илья Воробьев высказался о поражении команды в серии второго раунда Кубка Гагарина от «Авангарда» (0:4).

«Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев. Жесткая критика Ласькова в адрес Голдобина? Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры «Авангарда» во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт. Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.