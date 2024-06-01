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Сегодня, 15:33

Воробьев заявил, что Ковальчук может добиться успеха в должности спортивного руководителя

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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказал мнение, что олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук показал высокий уровень понимания хоккея как игрок и как менеджер.

41-летний Ковальчук провел сезон-2023/24 в «Спартаке». До этого он был генеральным менеджером сборной России в 2021-2022 годах, в том числе и на Олимпийских играх 2022 года.

«Очень грамотный, умный в плане хоккея мужик, его еще одно хорошее качество — это самодостаточность, — приводит ТАСС слова Воробьева. — Думаю, что на таком поприще [спортивного руководителя или менеджера] он добьется успеха. Он знает хоккей, понимает его. В принципе он может заняться спортом, даже политикой».

Тренер отметил лидерские качества Ковальчука.

«Авангард» не выиграл бы Кубок Гагарина, если бы в составе не было Ковальчука. Это он вокруг себя сплотил игроков. Очень большая часть того кубка — это Илья. В первой игре серии мы их победили, и он, выходя со льда, поговорил с каждым, каждого успокоил, сказав, что серия только начинается. Он проводил тогда очень большую работу вне льда с ребятами", — отметил Воробьев.

Ковальчук в составе «Авангарда» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Соперником омского клуба в полуфинале был «Металлург», главным тренером которого был тогда Воробьев.

Источник: ТАСС
Илья Ковальчук
Илья Воробьев
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