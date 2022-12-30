Воробьев заявил, что «Металлург» идет в Новый год с плохим настроением

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев заявил, что команда идет в Новый год с плохим настроением.

Команда из Магнитогорска 30 декабря проиграла «Трактору» (2:5).

«Было несколько рикошетов, которые сыграли не в нашу сторону, — цитирует Воробьева сайт КХЛ. — В меньшинстве необязательный гол пропустили, должны были блокировать броски. «Трактор» — организованная команда, при 3:1 поставили оборонительные редуты. Сложно было отыграться. В Новый год, к сожалению, идем с плохим настроением. Соперник удивил? «Трактор» стал лучше».

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах.