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Сегодня, 00:56

Воронин заявил, что «Торпедо» не настраивалось на жесткую игру против форварда «Спартака» Хохлачева

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Кирилл Воронин после победы над «Спартаком» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда не настраивалась на жесткую игру против форварда красно-белых Александра Хохлачева.

«Мы не настраивались на такую вендетту. У нас командный хоккей, нам важен результат, мы боремся за очки, нам важно прежде всего это. Против него особое внимание было на большинстве, все-таки он лидер «Спартака», очень хорошо играет в большинстве, и мы эти моменты разобрали до игры», — цитирует ТАСС Воронина.

В предыдущем матче между этими командами 6 января Хохлачев травмировал форварда нижегородцев Александра Дарьина. Он был удален до конца игры и пропустил следующий поединок.

Источник: https://tass.ru/sport/16897203
Александр Хохлачев
Кирилл Воронин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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