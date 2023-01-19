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КХЛ

Сегодня, 14:55

Воронков и Тимкин получили по матчу дисквалификации за драку в игре «Ак Барс» — «Салават»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков и форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин получили одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне, сообщает сайт КХЛ.

Воронков и Тимкин подрались в начале второго периода матча регулярного чемпионата «Ак Барс» — «Салават» (2:1).

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, нападающие Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Евгений Тимкин («Салават Юлаев») получают одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне», — говорится в заявлении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/19/508561.html
Евгений Тимкин
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Дмитрий Воронков
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