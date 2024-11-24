Воронков стал игроком «Авангарда», Макеев и Фигурин перешли в «Витязь»

«Авангард» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил защитник Егор Воронков, сообщает пресс-служба «ястребов».

Также омичи получили спортивные права на форварда Никиту Прищепова. В «Витязь» перешли нападающий Алексей Макеев и защитник Александр Фигурин. Кроме этого, подмосковному клубу будет выплачена денежная компенсация.

Контракт 27-летнего Воронкова с «Авангардом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В КХЛ защитник выступал только за «Витязь» (461 матч и 49 (10+39) очков).

Прищепов с 2021 года играет в Северной Америке: в сезоне-2023/24 он заработал 78 (25+53) очков за клуб QMJHL «Викториавилль». В этом сезоне 20-летний нападающий сыграл 6 матчей за «Колорадо» и 10 матчей за «Колорадо Иглз» в АХЛ.