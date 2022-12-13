Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

13 декабря, 16:46

Восемь игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею «3 на 3» на Кубок Первого канала

Алина Савинова
Telegram Дзен

Федерация хоккея России объявила состав сборной России на международный турнир среди национальных команд Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3». В состав российской сборной вошли 8 игроков СКА.

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо» М).

Защитники: Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА).

Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо» М), Даниил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все — СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).

Кубок Первого канала пройдет в Москве, на льду «ЦСКА-Арены», с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Источник: https://fhr.ru/news/item/97204/
Хоккей
1
0
Читайте также
Квят нашел новую работу? Попытки закрепиться в американских автогонках не удались
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Иван Савин — о Неделе звезд хоккея: «Было затрачено немало усилий, чтобы провести данное событие на хорошем уровне»

Гимаев высказался об уходе Знарка с поста главного тренера «Ак Барса»