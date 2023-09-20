Воспитанник «Магнитки» объяснил, почему продолжил карьеру в Лиге Онтарио

Сегодня, 10:00
Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» объяснил, почему в 2021 году подписал контракт с клубом юниорской Лиги Онтарио.
— Почему в 2021 году переехали в Канаду?
— После сезона-2020/21, который я отыграл в МХЛ, агент предложил поехать в Канаду. Я согласился. Это моя мечта — играть в Канаде. До этого меня выбрали на европейском импорт-драфте. Причем заранее знал, какой это будет клуб, — через агента мне передали, что команда заинтересована во мне. Так и сложился отъезд.
— «Металлург» пытался вас сохранить?
— Да. Мне предлагали контракт, но выбрал Канаду. Мне хотелось развиваться в той лиге. В OHL выше скорости, плюс больше внимания от скаутов.
— «Гельф» любит приглашать россиян. До вас в клубе играли Гоголев, Саморуков, Торопченко, Чайка. В чем секрет?
— Наш генеральный менеджер любит русских. Поэтому всегда приглашали много ребят из нашей страны. Сейчас, правда, русских и белорусов запретили выбирать на импорт-драфте — поэтому наших игроков стало меньше.
|20.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:10
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Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -
|20.09
|19:30
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Торпедо – Витязь
|- : -