Вовченко — о победе над «Сибирью»: «Порадовали болельщиков и мам, которые приехали»

Форвард «Металлурга» Даниил Вовченко подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Порадовали болельщиков и мам, которые приехали. Моя мама из-за погоды не доехала. Немного переживал из-за этого. Самолет сел в Челябинске. Самое главное, что мы с ней на связи, все хорошо. Мой гол? Был бросок, шайба отскочила мне, мне оставалось только попасть. После гола отлегло, уже напрягало, что не получалось забить — было много штанг. Хотелось побыстрее отличиться и забыть эту черную полосу, дальше, надеюсь, будет полегче», — приводит слова Вовченко официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке. Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.