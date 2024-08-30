Вовченко выписали из больницы после столкновения в матче с «Нефтехимиком»

Форвард «Металлурга» Даниил Вовченко выписан из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Даниил Вовченко выписан из больницы. Сегодня он был в раздевалке команды», — сообщает ТАСС.

28 августа 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока нижнекамцев за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.