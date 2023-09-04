Войнов не сыграет против «Трактора» из-за травмы

Как стало известно «СЭ», защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов пропустит сегодняшний матч с «Трактором» из-за травмы, полученной в игре против ЦСКА.

Срок восстановления Войнова пока неизвестен.

Свой первый матч в сезоне проведет нападающий казанцев Кирилл Петров, который сыграет в первой тройке с Ильей Сафоновым и Александром Радуловым.