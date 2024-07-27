Войнов: «У Гатиятулина есть мой номер, но никто не посчитал нужным объяснить, почему все так происходит»

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Защитник казанского «Ак Барса» Вячеслав Войнов в комментарии для «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.
— Понимаете, почему с ведущим защитником команды в конце предсезонки еще не вышли на связь?
— В такой ситуации я нахожусь первый раз в своей жизни. Не знаю, как реагировать на это. Одни вопросы, мало ответов. Время покажет.
— Вы знакомы с Анваром Гатиятулиным лично?
— Конечно. Мы много общались летом, когда я еще играл за океаном.
— Получается, позвонить вам не проблема?
— Я тоже так думал. Но, видимо, что-то пошло не так. Не знаю. Мой номер телефона у него есть, но никто не посчитал нужным объяснить, почему все так происходит.
— «Ак Барс» отказался от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, у вас странная ситуация с будущим. Почему клуб резко решил пересобрать состав?
— В первую очередь повлиял неудачный прошлый сезон. Никто из игроков не может гарантировать, что проведет следующий сезон в той или иной команде. В Казани решили пойти на полную перестройку состава. Видимо, этим все объясняется.
Войнов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник набрал 14 (1+13) очков в 45 матчах за команду. Контракт 34-летнего россиянина с казанским клубом действует до конца апреля 2025 года.