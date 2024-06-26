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Сегодня, 17:15

Канарейкин — о возвращении лимита в пять легионеров в КХЛ: «Это оптимальный вариант»

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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Министерства спорта о возвращении лимита в пять легионеров в КХЛ.

«Мне всегда казалось, что это оптимальный вариант. Легионеры должны поднимать планку нашего хоккея. Но Европа сейчас не поставляет нам хороших игроков. Это существенная проблема, которая влияет на развитие нашей лиги», — сказал Канарейкин «СЭ».

В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матчи до трех иностранцев. В апреле стало известно, что правление Федерации хоккея России (ФХР) поддержало проект увеличения лимита на легионеров с трех до пяти в новом сезоне КХЛ, который стартует 3 сентября.

Софья Грецкая

Хоккей
КХЛ
ФХР
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