Вратарь «Адмирала» Цыба объяснил, почему не любит давать интервью

Вратарь «Адмирала» Арсений Цыба рассказал, почему не любит давать интервью.

«Большое внимание меня сковывает, если честно. Медийность — немножко не мое. Когда есть вариант не давать интервью, наверное, это лучше не делать. Когда попросили, сказали, что ты нужный, интересный, тебя хотят узнать, то я могу рассказать. Пока хочется доказать игрой, а потом интервью раздавать», — приводит слова Цыбы Legalbet.

В минувшем сезоне голкипер выступал за «Динамо-Алтай» в ВХЛ, проведя три игры в регулярном чемпионате.