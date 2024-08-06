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Сегодня, 16:18

Вратарь «Адмирала» Цыба рассказал о главной хоккейной мечте

Алина Савинова
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Вратарь дальневосточного «Адмирала» Арсений Цыба ответил на вопрос о своей мечте.

«Есть такая мечта — забросить в пустые ворота. Это что-то такое.. Таких вратарей можно по пальцам пересчитать. Конечно, тоже хочется войти в историю. Еще бы в каком-нибудь классном матче, а если еще и в КХЛ! Было бы здорово!» — цитирует Цыбу Legalbet.

В прошедшем сезоне 22-летний голкипер выступал за «Динамо-Алтай» в ВХЛ, проведя три игры в регулярном чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2023/24 «Адмирал» не смог выйти в первый раунд Кубка Гагарина.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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