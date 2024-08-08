Вратарь «Адмирала» Цыба: «Бобровский — это робот, а не человек»

Вратарь «Адмирала» Арсений Цыба поделился мнением об игре голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«У меня нет какого-то одного кумира, за которым я постоянно слежу. Во время последнего финала Кубка Стэнли я смотрел на движения Сергея Бобровского, и для меня это какой-то робот, а не человек. Он так четко все движения выполняет, ничего лишнего. Я любуюсь игрой Бобровского. Он долго шел к этому кубку», — приводит Legalbet слова Цыбы.

Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24. Голкипер был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ».