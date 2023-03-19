Вратарь «Адмирала» Серебряков — о серии с «Ак Барсом»: «Для меня это такие же игры, как в регулярке»

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков в интервью «СЭ» прокомментировал второй матч серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2).

— Когда было сложнее — в первом матче или во втором?

— Против нас хороший соперник, поэтому обе игры получились интересные. Разные игры получились, в первой было много меньшинства.

— При втором голе помешало то, что свой защитник блокировал бросок?

— Да, Шипачев отдавал Кагарлицкому, тот бросил, а наш игрок заблокировал, и шайба снова отскочила к Шипачеву. Чуть-чуть не повезло.

— Вы во втором раунде, на равных играете с «Ак Барсом». Нет ли ощущения, что какая-то фантастика происходит?

— Нет, на самом деле без разницы, какой раунд. Да, после первого раунда порадовались, но уже перестроились. Для меня это такие же игры, как в регулярке — иду от матча к матчу.

— Как физически чувствуют себя люди, которые в 4 утра по своему времени играют в хоккей?

— Мы жили по уфимскому времени, когда играли с «Салаватом». И даже когда было несколько дней паузы перед этой серией и мы были во Владивостоке, старались жить по Москве или хотя бы по Уфе.

Третий матч серии состоится 20 марта во Владивостоке. «Ак Барс» ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 2-0.