Вратарь «Адмирала» Серебряков признан лучшим голкипером сезона КХЛ

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков признан лучшим голкипером сезона-2022/23 в КХЛ.

Серебряков в составе «Адмирала» провел 62 матча. У него 26 побед, 94,4 процента ОБ, КН 1,82, 6 сухих матчей. 27-летний голкипер завершил регулярный чемпионат с первым показателем отраженных бросков и со вторым коэффициентом надежности.

Вместе с командой Серебряков впервые за шесть лет вышел в плей-офф, а затем впервые в истории «Адмирал» добрался до второго раунда плей-офф.

Хоккеист получил награду на церемонии закрытия сезона КХЛ. Приз игроку вручил олимпийский чемпион Владимир Мышкин.